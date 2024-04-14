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كيلو البطاطس هنا بـ9 جنيهات.. أجواء الحصاد والأسواق تنتظر الأطنان من المحصول

الأحد، 14 أبريل 2024 06:53 م
كيلو البطاطس هنا بـ9 جنيهات.. أجواء الحصاد والأسواق تنتظر الأطنان من المحصول محصول البطاطس
المنوفية - محمد فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل إحدى الحقول فى حصاد محصول البطاطس بقرية السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية ، حيث تم رصد فرحة المزارعين بالحصاد.

ويقول أحمد خليل مزارع ومقيم بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن موسم حصاد البطاطس لبعض الأنواع يعد موسم مبشر جدا للغاية ، نظرا لتغير المناخ الذى ساعد كثيرا فى نمو المحصول .

ويشير خليل أن الموسم بدء منذ أيام قليلة وربنا يجعله موسم الخير على جميع المزارعين نظرا لتعبهم خلال الموسم زراعة محصول البطاطس بغيطان محافظة المنوفية.

ويؤكد أن سعر طن البطاطس بلغ 9 آلاف و500 جنيه للطن الواحد وهذا يعد سعر جيد للفلاح .

ويضيف مزارع ومقيم بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، يعد نوع الاسبوتنا من أفضل الأنواع فى الأرض السمراء الذى يحقق إنتاجية عاليه ، حيث بلغ إنتاجية الفدان من 15 إلى 17 طن للفدان .

 


 







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