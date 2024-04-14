كتف بكتف .. التحالف الوطنى بالبحيرة يطلق قافلة الخير لدعم الشعب الفلسطينى

البحيرة- ناصر جودة

إنطلقت منذ قليل فاعليات قافلة الخير التى دشنها التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى بالبحيرة لدعم الشعب الفلسطينى.

وتضمنت أعمال المبادرة التى نظمتها مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى إرسال اطنان من المواد الغذائية والأدوية والمياه بالإضافة إلى الملابس والخيام .

وقالت الدكتورة نفين الكاتب النائبة البرلمانية عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى ان هذه القافلة لم تكن الاولى ولن تكون الأخيرة لدعم ابناء الشعب الفلسطينى المحاصر فى غزة.

وأضافت إن مبادرة الخير تعكس مدى تكاتف الشعب المصري مع اشقائه فى فلسطين بالإضافة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يقف بكل قوة امام المؤامرات الخارجية التى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت خلال الفترة الماضية عدد من المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى، لدعم الشعب الفلسطينى منها حملات التبرع بالدم وإرسال المعونات الغذائية العاجلة والادويه وغيرها من المستلزمات الطبية.

يذكر ان محافظة البحيرة قد شهدت مبادرات هامة للتحالف الوطنى بداية من مبادرة "ستر وعافية"مرورا بمبادرة خيرك سابق وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف "

وإشتملت مبادرات التحالف الوطنى تقديم معونات إقتصادية للاسر الاولى بالرعاية والاكثر إحتياجا خاصة مع شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.

وكذلك تضمنت فاعليات مبادرات التحالف توزيع المواد الغذائية والملابس والأغطية على الأسر الاولى بالرعاية والاكثر إحتياجا خاصة بالمناطق الصحراوية والنائية.



قافلة الخير لدعم الشعب الفلسطينى (3)



قافلة الخير لدعم الشعب الفلسطينى (4)



قافلة الخير لدعم الشعب الفلسطينى (5)



قافلة الخير لدعم الشعب الفلسطينى (6)



قافلة الخير لدعم الشعب الفلسطينى (7)



قافلة الخير لدعم الشعب الفلسطينى (8)