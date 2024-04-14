فوكس نيوز عن مسئولين أمريكيين: الهجمات الإيرانية على إسرائيل توقفت حاليا

أحمد علوى

قالت قناة فوكس نيوز الإخبارية، نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أن الهجمات العسكرية التى شنتها إيران مساء السبت على إسرائيل توقفت في الوقت الحالي، بعد أن استمر نحو ٥ ساعات.

يذكر أن الرئيس الأمريكى جو بايدن قال فى كلمة له تعليقا على الهجوم الإيرانى على إسرائيل، أن هناك اجتماع مرتقب مع قادة السبع لتنسيق رد دبلوماسي علي هجوم إيران.

وشدد بايدن على إدانته الهجمات الإيرانية على إسرائيل، وانه تحدث مع نتنياهو للتأكيد على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل.

وخال كلمته ، قال بايدن، "بفضل عمليات الانتشار ومهارة جنودنا ساعدنا إسرائيل في إسقاط جميع المسيرات والصواريخ تقريبا، وسنظل يقظين لجميع التهديدات ولن نتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا".