ضبط 465 مخالفة لمخابز بلدية فى حملات مكبرة بأسوان

أسوان- صلاح المسن

نفذت مديرية التموين بأسوان، حملات تفتيشية علي المخابز والأسواق، أسفرت عن تحرير وضبط 465 مخالفة، ومن جهته شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة وجودتها ومطابقتها للمواصفات والإشتراطات الصحية ، فضلاً عن توافرها بكميات وأصناف تلبي إحتياجات المواطنين وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة وإتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

وأكد محافظ أسوان في تصريحات صحفية، على أنه يتم المتابعة المستمرة واللحظية لأجواء الإحتفال بالعيد وحركة البيع والشراء للسلع المختلفة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة فى ظل متابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبإشراف من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان بأنه وفقاً لتكليفات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فيتم مواصلة تنظيم الحملات المفاجئة لضبط حركة تداول السلع بالأسواق وبالأخص السلع الإستراتيجية ، والإلتزام بالتعليمات الخاصة بالإعلان عن الأسعار ، مع متابعة إنتظام عمل المخابز توافر الخبز الأوزان والمواصفات القانونية



وأشار مدير مديرية التموين بأسوان إلى أن الحملات التى شارك فيها لجان المرور بالمديرية والإدارات الفرعية التابعة لها عن تحرير وضبط 465 مخالفة.