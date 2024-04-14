اليوم السابع
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ضبط 3 آلاف لتر سولار وبنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الأحد، 14 أبريل 2024 03:32 م
ضبط 3 آلاف لتر سولار وبنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة سولار - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، عدة حملات تموينية على الأسواق ومحطات الوقود لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3000 لتر سولاروبنزبن مدعم  بمركز شبراخيت قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية بمديرية التموين .

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق ومحطات الوقود والمصانع الغير مرخصة، وذلك لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها  للإستهلاك الآدمي .







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