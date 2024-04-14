ضبط 10 أطنان سماد مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 10 طن سماد مجهول المصدر خلال حملات رقابية لضبط حركة البيع والشراء بمركز أولاد صقر، وقامت إدارة تموين أولاد صقر بحملة تفتيشية برئاسة محمد شعير مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالى:

· تحرير المحضر رقم 3688لسنة 2024 جنح مركز أولاد صقر لحيازة سماد مجهول المصدر وتم التحفظ على 10 طن سماد محسن مجهول المصدر.

· تحرير المحضر رقم 3689 لسنة 2024 جنح أولاد صقر لعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 70 لاصق

· تحرير المحضر رقم 3695لسنة 2024 جنح أولاد صقر لبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 70لاصق.

ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.