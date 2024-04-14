صندوق مكافحة الإدمان: زيادة عدد المتصلين على الخط الساخن لـ12 ألف مكالمة لتلقى العلاج

كتب مدحت وهبة

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق استمرار التفاعل الكبير مع حملة "المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات " من جانب الشباب والفئات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وبلغ عدد مشاهدي الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي الى أكثر من 26 مليون مشاهدة ،كما تفاعل الكثير مع الحملة على" تويتر و فيس بوك وانستجرام واليوتيوب " ،وأن جميع غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان منها " مبدعة وترفع الوعى بخطورة التعاطى وإدمان المواد المخدرة - جذابه وتوصل الفكرة بشكل رائع " ،كما ارتفع عدد الاتصالات على الخط الساخن"16023" لصندوق مكافحة الإدمان الى 12 ألف مكالمة لتلقي العلاج من الإدمان بنسبه زيادة 500% ، وذلك عقب انطلاق الحملة منذ أسبوعين وحتى الآن منهم 41.8% من سن 21 الى 30 عاما و37% من سن 31 الى 40 عاما و8.8% من سن 15 الى 20 عاما ،مما يشير الى تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حيث يتم توفير خدمات العلاج والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجاناً وفى سرية تامة .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد أطلقت مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوي من المخدرات" حيث تنفذها شركة ميديا هب لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تحت عنوان " المخدرات هتجرك للنهاية .. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات " ،وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات ،حيث تستهدف المرحلة الجديدة للحملة رفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة .

تدور أحداث فكره الحملة حول تأثيرات المخدرات الوهمية علي الأشخاص بمختلف فئاتهم وأعمارهم فنري الشاب والفتاة والعامل والسائق الذين وقعوا في فخ الإدمان وقد جردتهم المخدرات من مشاعرهم الحقيقة الإنسانية وحولتهم إلى دمية وتكبدهم العديد من الخسائر النفسية والاقتصادية والاجتماعية بعد ان تمكنت من السيطرة عليهم كما يهدف الإعلان إلى طرح رؤية فنية معاصرة للأضرار الناتجة عن تعاطي وإدمان المخدرات علي جميع فئات المجتمع وإرسال رسالة تحذيرية هامة لجميع فئات المجتمع وهي ان المخدرات هتجرك للخسارة والنهاية .. ماتربطش نفسك وحياتك بيها .. أنت أقوى من المخدرات "

وأشار الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الى استمرار التفاعل الكبير مع حملة " المخدرات هتجرك للنهاية .. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات " من الفئات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وجميعها إيجابية عن مكافحة المخدرات، كما ساهمت فى الرغبة للتقدم للعلاج من تعاطى المخدرات وهو ما ظهر من زيادة عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان والتعاطي على مدار أسبوعين عقب إطلاق الحملة حيث يعمل الخط الساخن على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع ويتم تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة



