اليوم السابع
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صافرات الإنذار تدوى فى القدس وبئر السبع.. وسماع أصوات انفجارات فى السماء

الأحد، 14 أبريل 2024 01:21 ص
صافرات الإنذار تدوى فى القدس وبئر السبع.. وسماع أصوات انفجارات فى السماء القدس - ارشيفية
أحمد علوى

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي صفارات الإنذار فى بئر السبع و القدس مع سماع دوي انفجارات في السماء في ظل الهجوم الإيراني بالمسيرات الذي استهدف إسرائيل.

ومنذ قليل، قالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، إنه إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأً آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير.

وأضافت البعثة عبر منشور على موقع "إكس": "العمل العسكري الإيراني، الذي تم تنفيذه بناءً على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع، كان ردًا على عدوان النظام الصهيوني على مبانينا الدبلوماسية في دمشق".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إن إيران أطلقت أكثر من مئة مسيرة متفجرة باتجاه إسرائيل حتى الآن.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق، أنه استهدف أماكن محددة في إسرائيل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وذلك رداً على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قنصليتها في دمشق.







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