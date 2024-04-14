شهداء وجرحى بغارات متفرقة على مناطق مختلفة من غزة فى اليوم الـ191 من الحرب

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استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيته، وطالت عددًا من المناطق في قطاع غزة، في اليوم الـ191 على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية عدة منازل في النصيرات والمغراقة ومدينة الزهراء وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عشرة أشخاص وإصابة 20 آخرين على الأقل، تم نقل غالبيتهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قذائف على المنازل غرب مدينة دير البلح، وغرب مدينة خان يونس، وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال قذائف صوب المنازل في منطقة بني سهيلا وعبسان والزنة في مدينة خان يونس، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين وتم نقلهم إلى المستشفى الأوروبي في المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية أربعة منازل في أحياء مدينة غزة (الزيتون، تل الهوا، الشيخ عجلين)، وأدى ذلك إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة.

وفي حصيلة غير نهائية.. بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، 33 ألفا و686 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة 76 ألفا و309 فلسطينيين في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.