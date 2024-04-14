شركة "كهرباء الفيوم" تعلن خريطة تخفيف الأحمال لكل المناطق والأحياء.. صور

الفيوم - رباب الجالى

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بمحافظة الفيوم، مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة، والتى بدأ تطبيقها بالفعل، إذ من المقرر أن يبدأ تخفيف الأحمال من الـ3 عصراً، ويستمر حتى الـ5 مساءًا، بعدما تم تغيير مواعيد الانقطاع بعد الخامسة مساءًا لتكون قبلها، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بعدم قطع الكهرباء خلال الليل.

كما أعلنت شركة توزيع الكهرباء، بالفيوم الجداول الجديدة متضمنة خطة تخفيف الأحمال ومواعيد انقطاع التيار الكهربائى بحسب المناطق المقررة ووفق الجداول الموضوعة، إذ تقرر أن تكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة.

وتأتى عملية فصل التيار الكهربائي فى شوارع وأحياء الفيوم بالتساوى، وقد تصل عملية تخفيف الأحمال الجديدة لأكثر من 3 مرات يوميا، وبحسب خطة وزارة الكهرباء.



شركة كهرباء الفيوم تعلن خريطة تخفيف الأحمال لكل المناطق والأحياء



شركة كهرباء الفيوم تعلن خريطة تخفيف الأحمال لكل المناطق والأحياء



شركة كهرباء الفيوم تعلن خريطة تخفيف الأحمال لكل المناطق والأحياء



شركة كهرباء الفيوم تعلن خريطة تخفيف الأحمال لكل المناطق والأحياء



شركة كهرباء الفيوم تعلن خريطة تخفيف الأحمال لكل المناطق والأحياء



شركة كهرباء الفيوم تعلن خريطة تخفيف الأحمال لكل المناطق والأحياء



شركة كهرباء الفيوم تعلن خريطة تخفيف الأحمال لكل المناطق والأحياء