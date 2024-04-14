سنغافورة توقف استخدام المجال الجوى الإيرانى وسط التوترات بالشرق الأوسط

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أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية اليوم الأحد، أنها ستوقف استخدام المجال الجوي الإيراني وأنها ستلجأ إلى مسارات طيران بديلة ؛ كإجراء احترازي وسط التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت الخطوط الجوية ردا على استفسارات من شبكة تشانل نيوز آشيا أوردته اليوم، نراقب الوضع عن كثب في الشرق الأوسط، ونعتزم تعديل مسارات رحلات الطيران حسب الحاجة.

وتأتي الخطوة انعكاسًا لخطوات اتخذتها بعض الخطوط الجوية الأخرى، بما في ذلك الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" والخطوط الجوية النمساوية التابعة لها.

وكانت إيران قد أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل، في تصعيد كبير في المنطقة ذات الأهمية الجيوسياسية.. مؤكدة أن ذلك عمل من أعمال الدفاع عن النفس بعد استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق مؤخرا