اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سلطنة عمان تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار الفورى في قطاع غزة

الأحد، 14 أبريل 2024 10:16 ص
سلطنة عمان تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار الفورى في قطاع غزة سلطنة عمان
أ ش أ

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أكّدت سلطنة عُمان، ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وفتح ممرات المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة ربوع القطاع دون عوائق.


وأوضحت وزارة الخارجية العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد "أنها تتابع باهتمام بالغ تطوُّرات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته وأهمية ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب".. مؤكدة على موقفها الداعي إلى الالتزام بالقوانين الدولية وضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين.

 







سلطنة عمان

غزة

قطاع غزة

العدوان على غزة




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