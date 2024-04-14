سفير مصر السابق باليمن: عمليات إسرائيل الاستفزازية بالمنطقة تجر الشرق الأوسط لحرب إقليمية

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قال سفير مصر السابق باليمن، السفير الدكتور يوسف الشرقاوي، إن الأعمال العسكرية الإسرائيلية الاستفزازية بالمنطقة وتقاعس المجتمع الدولي عن وقف الحرب على قطاع غزة هما ما أدى إلى اتساع رقعة الصراع وجر بلدان الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية.

وحذر السفير الشرقاوي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، من أن منطقة الشرق الأوسط على وشك الانفجار بسبب عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن ردع حكومة تل أبيب عن انتهاك سيادة القانون الدولي وعدم احترام الأعراف والمواثيق الدولية والاعتداء على سيادة الدول المجاورة واستهداف قنصلية ايران في دمشق.

واعتبر أن إفلات إسرائيل من المُساءلة والمحاسبة على جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وتنفيذ عمليات عسكرية لأهداف بداخل دول الجوار في تعد صريح على سيادة تلك البلدان، جعلها فوق القانون الدولي وأعطاها الضوء الأخضر للتمادي في سياستها المتهورة وعمليتها غير المدروسة التي تستدرج المنطقة لحرب إقليمية.

وأكد أنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية، التي قدمت دعماً لا محدوداً للحكومة الاسرائيلية في حربها ضد الفلسطينيين، أن تضاعف جهودها لإثناء إسرائيل عن الاستمرار في حربها ضد قطاع غزة ووقف توجيه ضربات داخل سوريا ولبنان، من أجل تفادي أي ردود لإيران والتي تنذر باشتعال النار في الإقليم.

وشدد السفير الشرقاوي على أن مصر التي سبق وحذرت من اندلاع حرب إقليمية بسبب تداعيات حرب إسرائيل ضد قطاع غزة مستمرة في جهودها واتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.

ونبه سفير مصر السابق باليمن بأن غياب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط سيوفر فرص لعودة ظهور جماعات مسلحة وارهابية مرة اخرى، علاوة على إنشاء تكتلات واستقطابات تضر بمصالح بلدان المنطقة وتورطها في صراعات وأزمات.