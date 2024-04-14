سفير روسيا بواشنطن: قرار الولايات المتحدة بحظر الألومنيوم والنحاس الروسي مُسيس

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وصف السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف قرار الولايات المتحدة بفرض حظر على الألومنيوم والنحاس والنيكل الروسي بأنه قرار "مُسيس وغير مبرر".



وقال أنطونوف - في تصريح صحفي نشرته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، السبت - "إن الحظر الصارم المعلن على تجارة الألمنيوم والنحاس والنيكل الروسي هو خطوة أخرى غير مبررة ومسيسة"، مشيرا إلى أن هذا العمل بمثابة إطلاق نار عشوائي.



وأضاف: أن "قرار واشنطن هذا يستند على الأرجح إلى تقارير مفادها بأن أسعار الموارد لن ترتفع بشكل كبير في الولايات المتحدة نفسها"، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تخلق بسهولة اختلالات في أداء الأسواق العالمية من خلال إشراك الدول الخاضعة لها في العقوبات وترسم خطواتها غير المشروعة كدليل على القيادة في احتواء روسيا وعرقلة نجاحاتها في المنطقة العسكرية الشمالية. وكانت الخزانة الأمريكية والحكومة البريطانية قد أعلنتا /الجمعة/ حظر استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل الروسي.