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زعيم الأغلبية الديمقراطية بالشيوخ الأمريكي يصدر بيانا بشأن إيران وإسرائيل

الأحد، 14 أبريل 2024 06:02 ص
زعيم الأغلبية الديمقراطية بالشيوخ الأمريكي يصدر بيانا بشأن إيران وإسرائيل شومر
أحمد علوى

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أصدر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، بيان عاجل بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقال شومر في بيانه: "لقد تحدثت للتو مع كبار المسؤولين في الإدارة وأكدوا التقارير التي تفيد بان القوات الأمريكية والإسرائيلية عملت معا للمساعدة في حماية إسرائيل من الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقتها إيران".

وأضاف: "ومع استمرار ظهور التفاصيل، يبدو ولحسن الحظ أن عددًا قليلاً من الطائرات بدون طيار تمكنت من العبور، وكان هناك عدد قليل من الضحايا".

وتابع شومر: "أشيد بمهنية وشجاعة أفراد الخدمة الأمريكية وأفراد الخدمة الإسرائيلية الذين عملوا بشكل منسق لوقف الهجوم الإيراني على إسرائيل ومنع وقوع خسائر في الأرواح وأدين بشدة الهجوم الذي شنته الحكومة الإيرانية وما زلت أشعر بالقلق إزاء خطر حدوث مزيد من التصعيد للأعمال العدائية في الشرق الأوسط".

وأردف: "لقد أوضحت الولايات المتحدة للعالم أن التزامنا بأمن إسرائيل صارم وأننا نقف جنبا إلى جنب مع شعب إسرائيل ويتعين على النظام الإيراني أن يتخذ خطوات فورية لوقف سلوكه العدواني المتهور.. بالنظر إلى أحداث الليلة، فمن الواضح أن أفضل طريقة لمساعدة إسرائيل هي أن يقوم مجلس النواب بسرعة بتمرير ملحق الأمن القومي المقدم من الحزبين في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل".







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