روسيا تدعو أطراف التصعيد في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس

أ ش أ

دعت روسيا، جميع أطراف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط إلى التحلي بضبط النفس.



وقالت وزارة الخارجية الروسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأحد إن روسيا تدعو جميع الأطراف المشاركة في التصعيد في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس، فيما يتعلق بالهجوم الإيراني على إسرائيل.



وأضافت الوزارة "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، ونتوقع من دول المنطقة أن تحل المشاكل القائمة من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية".



ونفذت إيران هجوما موسعا الليلة الماضية ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهدافا منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.