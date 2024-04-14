روسيا اليوم: صافرات الإنذار تدوى قرب مفاعل ديمونا النووى بإسرائيل

أحمد علوى

أفادت قناة روسيا اليوم الروسية، فجر اليوم الأحد، بأن صافرات الإنذار دوت بعدة مناطق في جنوب ووسط إسرائيل.

وأكدت القناة ذاتها أن صافرات الإنذار دوت قرب مفاعل ديمونا النووي، وفي جنوب صحراء النقب ووسطها، وفي عراد شرقي صحراء النقب. كما أشارت إلى دوي صوت انفجار قرب تل أبيب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد عشرات المسيرات الانتحارية التي أطلقتها قبل قليل، مشيرة إلى أن وقت وصول الصواريخ يقدر بحوالي ساعتين.