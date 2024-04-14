اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أبريل 2024 02:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا اليوم: صافرات الإنذار تدوى قرب مفاعل ديمونا النووى بإسرائيل

الأحد، 14 أبريل 2024 02:15 ص
روسيا اليوم: صافرات الإنذار تدوى قرب مفاعل ديمونا النووى بإسرائيل مفاعل ديمونا النووى
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة روسيا اليوم الروسية، فجر اليوم الأحد، بأن صافرات الإنذار دوت بعدة مناطق في جنوب ووسط إسرائيل.

وأكدت القناة ذاتها أن صافرات الإنذار دوت قرب مفاعل ديمونا النووي، وفي جنوب صحراء النقب ووسطها، وفي عراد شرقي صحراء النقب. كما أشارت إلى دوي صوت انفجار قرب تل أبيب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد عشرات المسيرات الانتحارية التي أطلقتها قبل قليل، مشيرة إلى أن وقت وصول الصواريخ يقدر بحوالي ساعتين.







إيران

إيران واسرائيل

هجوم إيران

حرب إيران واسرائيل

صواريخ إيران

ضرب ايران لاسرائيل

ايران تهاجم اسرائيل

هجوم إيران على إسرائيل

الهجوم الايرانى

الوعد الحق




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة