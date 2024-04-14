رئيس وزراء هولندا: الوضع مقلق للغاية فى الشرق الأوسط

كتب: محمد الأحمدى

قال رئيس وزراء هولندا إن الوضع مقلق للغاية فى الشرق الأوسط، وفى وقت سابق من اليوم، بعثت هولندا ودول أخرى برسالة عالية وواضحة إلى إيران للامتناع عن مهاجمة إسرائيل، وتدين هولندا بشدة الهجمات الإيرانية على إسرائيل، ويجب منع المزيد من التصعيد، والتقيت للتو أولونجرين و لقد كنت على اتصال بشأن آخر الوضع. نواصل مراقبة التطورات عن كثب.

وقال مصدر مصرى رفيع المستوى، إن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة، في إطار سعيها للتهدئة وتحقيق السلام.

وأعلن المصدر أن هناك خلية أزمة من كافة الأجهزة و المؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة و ترفع تقاريرها للرئيس السيسي على مدار الساعة، موضحا أن الدفاعات الجوية المصرية فى حالة تأهب قصوى.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت القناة، بأن البيت الأبيض قال إن مستشار الأمن القومي ونائبه أطلعا الرئيس بايدن على التطورات في الشرق الأوسط.

كما أفادت القناة بأن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق فوق العراق والأردن في محاولة لاعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية التي تحلق باتجاه إسرائيل.