رئيس مدينة بورفؤاد: تطوير ورفع كفاءة أحد أقدم ميادين بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أوضح الدكتور إسلام بهنساوى رئيس مدينة بورفؤاد، أن سير العمل فى تطوير ورفع كفاءة ميدان سوق بورفؤاد الحضارى مستمر بشكل يومي، وذلك فى إطار الخطة الموسعة للارتقاء بمنظومة الطرق، وتماشياً مع خطة التطوير الموسعة التى تشهدها المحافظة، بما يساهم فى الارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن القيمة التاريخية للميدان وموقعه الرائع الرابط بين المحاور المرورية الرئيسية بمدينة بورفؤاد يتطلب عناية خاصة تليق بأحد أقدم الميادين فى محافظة بورسعيد.

وأكد على استمرار مجهودات الأجهزة التنفيذية لتجميل ميادين المدينة وذلك لاستعادة الوجه الحضارى لمدينة بورفؤاد أمام الآلاف من مواطنيها وزائريها، موضحاً لأهمية رفع كفاءة تلك الميادين وتحويلها لمواقع سياحية مميزة، لاسيما بأن مدينة بورفؤاد تشهد العديد من المشروعات التنموية والقومية الكبرى على أرضها الأمر الذى يتطلب ظهور كافة الميادين والمحاور المرورية بشكل جمالى حضارى.

وأضاف، أن أعمال التطوير تشمل توسعة الميدان وزيادة معدلات الإضاءة، وتخطيط الشوارع الجانبية ووضع العلامات الإرشادية، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء واللاند سكيب على أحدث طراز، وعمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار.

ووجه رئيس المدينة، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بميدان سوق بورفؤاد الحضارى لتحقيق المظهر الحضارى والجمالى اللائق، وفقاً لخطة زمنية محددة والتنسيق بين القائمين على العمل وذلك ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة منظومة الطرق ولتيسير حركة مرور السيارات والمشاة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



أعمال التطوير بورفؤاد