رئيس لجنة الاستخبارات بالنواب الأمريكى لـ"بايدن": الصراع ضد إيران خط أحمر

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، من وسائل إعلام أمريكية قالت إن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي يقول إن على إدارة بايدن أن تعتبر الصراع ضد إيران خطا أحمر.

نقلت شبكة سكاي نيوز، عن البيت الأبيض قوله بإن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو، أن واشنطن لن تشارك في أي هجوم على إيران.

وشنت إيران، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق عملية "الوعد الحق" ضد إسرائيل، وهي عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية باستخدام عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة بحسب بيان له

وقد أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "أن أي مغامرة جديدة ضد مصالح الشعب الإيراني ستواجه برد قاس ومؤلم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".