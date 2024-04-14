اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أبريل 2024 08:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الأركان الإيرانى: هجومنا انتهى ودمرنا موقعين إسرائيليين مهمين

الأحد، 14 أبريل 2024 08:43 ص
رئيس الأركان الإيرانى: هجومنا انتهى ودمرنا موقعين إسرائيليين مهمين الضربات الإيرانية على إسرائيل
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، أن هجومنا انتهى ولا نرغب في مواصلته، لكن سنرد بقوة إذا ما استهدفت إسرائيل مصالحنا، وذلك بعد الهجوم الواسع على إسرائيل، موضحا أنه إذا رد إسرائيل فإن عمليتنا المقبلة ستكون بالتأكيد أكبر بكثير.


وقال إذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضدنا فإننا سنستهدف قواعدها بالمنطقة ولن تكون بمأمن، معلنا أن هجومنا أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين.

 

ولفت باقري إلى أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قنصليتنا في سوريا وكان لا بد من الرد عليها.







حرب إيران واسرائيل

إيران وإسرائيل الآن

إيران تضرب إسرائيل اليوم

صواريخ إيران النووية

صواريخ إيران على إسرائيل

إيران وإسرائيل على الخريطة

أقوى صاروخ إيراني

إيران الآن مباشر

كم عدد صواريخ إيران

سبب ضرب ايران لاسرائيل

إيران

إسرائيل

إيران وإسرائيل

هجوم إيران

صواريخ إيران

ضرب ايران لاسرائيل

ايران تهاجم اسرائيل

ايران وإسرائيل عاجل

ايران وإسرائيل حرب

ايران وإسرائيل حاليا

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

هجوم إيران على إسرائيل

الهجوم الايرانى

الوعد الحق

اليوم السابع بلس

حرب ايران وإسرائيل لايف

ايران وإسرائيل تويتر

حرب ايران وإسرائيل تويتر

طائرات مسيرة إيرانية

مسيرات إيرانية على اسرائيل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة