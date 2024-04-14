رئيس الأركان الإيرانى: هجومنا انتهى ودمرنا موقعين إسرائيليين مهمين

وكالات

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، أن هجومنا انتهى ولا نرغب في مواصلته، لكن سنرد بقوة إذا ما استهدفت إسرائيل مصالحنا، وذلك بعد الهجوم الواسع على إسرائيل، موضحا أنه إذا رد إسرائيل فإن عمليتنا المقبلة ستكون بالتأكيد أكبر بكثير.



وقال إذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضدنا فإننا سنستهدف قواعدها بالمنطقة ولن تكون بمأمن، معلنا أن هجومنا أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين.

ولفت باقري إلى أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قنصليتنا في سوريا وكان لا بد من الرد عليها.