رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إيران إلى الوقف الفوري للهجمات على إسرائيل

كتبت: هناء أبو العز

دعت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري للهجمات على إسرائيل.

وقالت فى تدوينة عبر حسابها الرسمى على منصة إكس: أدين بشدة الهجوم الإيراني الصارخ وغير المبرر على إسرائيل.

وأضافت رئيسة المفوضية انه يتعين على جميع الجهات الفاعلة الآن الامتناع عن المزيد من التصعيد والعمل على استعادة الاستقرار في المنطقة.

ويأتي الهجوم الإيراني على خلفية اغتيال مسؤولَين رفيعين في الحرس الثوري الإيراني في دمشق بغارة إسرائيلية، أحدهما محمد رضى زاهدي وهو أرفع مسؤول إيراني في سوريا.

من جانبه قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، أن هجومنا انتهى ولا نرغب في مواصلته، لكن سنرد بقوة إذا ما استهدفت إسرائيل مصالحنا، وذلك بعد الهجوم الواسع على إسرائيل، موضحا أنه إذا ردت إسرائيل فإن عمليتنا المقبلة ستكون بالتأكيد أكبر بكثير.

وقال إذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضدنا فإننا سنستهدف قواعدها بالمنطقة ولن تكون بمأمن، معلنا أن هجومنا أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين.

ولفت باقري إلى أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قنصليتنا في سوريا وكان لا بد من الرد عليها.

