خسائر أسبوعية لأسعار النفط.. 1% انخفاض للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت 0.8 %، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 1% وسجلت أسعارالنفط 90.45 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.66 دولار للبرميل، وذلك عند التسوية الجمعة حيث ارتفعت الأسعار بنحو 1% وذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط .

وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024، وعزت ذلك إلى الاستهلاك الأقل من المتوقع في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتراجع نشاط المصانع.

وقلصت الوكالة توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا، مضيفة أن إطلاق الطلب المكبوت من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تخفيف قيود كوفيد-19 قد انتهى وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط "جاءت بيانات التسليم للعديد من الدول ضعيفة، إذ أدى الطقس الدافئ على غير المعتاد في أواخر الشتاء إلى تقليص استخدام وقود التدفئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأكثر من المعتاد".

وأوضحت: "بالإضافة إلى ذلك، استمر الركود الذي طال أمده في المصانع بالاقتصادات المتقدمة في خفض الطلب على الوقود الصناعي".

وأضافت أن نمو الطلب في 2025 سينخفض إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مع توقعات بأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستقرا وأن يتسارع التوسع في قطاع السيارات الكهربائية.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن إسهام الصين في الزيادة العالمية في الطلب على النفط من المتوقع أن تضعف من 79 % في عام 2023 إلى 45 % في عام 2024 و27% العام المقبل.



