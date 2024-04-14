خارجية روسيا: لافروف ونظيره الإيرانى يبحثان تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الخارجية الروسية قالت وزيرا خارجية روسيا وإيران يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

كما أفادت القناة بأن الخارجية الروسية أكدت بأن وزير الخارجية الإيراني أطلع لافروف على إجراءات رد إيران على استهداف إسرائيل لقنصليتها في دمشق.

وشنت إيران، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق عملية "الوعد الحق" ضد إسرائيل، وهي عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية باستخدام عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة بحسب بيان له.

وأكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "أن أي مغامرة جديدة ضد مصالح الشعب الإيراني ستواجه برد قاس ومؤلم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

