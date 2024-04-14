اليوم السابع
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حزب الله: استهدافنا مواقع نفح ويردن وكيلع الإسرائيلية فى الجولان السورى

الأحد، 14 أبريل 2024 05:40 ص
حزب الله: استهدافنا مواقع نفح ويردن وكيلع الإسرائيلية فى الجولان السورى الجولان - أرشيفية
أحمد علوى

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أعلن حزب الله ، عن استهداف جديد لمواقع نفح ويردن وكيلع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا.

وقال الحزب في بيان إن القصف جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الغارات الإسرائيلية الليلية التي استهدفت عددًا من القرى والبلدات الآمنة وآخرها الخيام وكفركلا ‏ووقوع عدد من الشهداء والجرحى المدنيين".

وشنت أيران هجوما واسعا على اسرائيل ردا على قصف قنصليتها في دمشق، وسقط عدد كبير من الصواريخ في المدن الإسرائيلية أبرزها تل أبيب وإيلات وديمونا والنقب، ومدينة القدس.

وأعلن "حزب الله" في وقت سابق من فجر اليوم الأحد، عن قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ.







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