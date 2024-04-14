جوتيريش: أشعر بقلق عميق إزاء الخطر الحقيقى المتمثل فى التصعيد المدمر على مستوى المنطقة

أحمد علوى

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه العميق إزاء الخطر الحقيقي المتمثل في التصعيد المدمر على مستوى المنطقة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، قد أعلن صباح الأحد، إن إيران أطلقت حتى الآن "أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ" على إسرائيل منذ مساء السبت.

وأضاف أن الطائرات الحربية الإسرائيلية اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز، وعشرات الطائرات المسيرة خارج حدود إسرائيل.

وأشار هاجاري إلى أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ "أرض-أرض" باتجاه إسرائيل، معظمها اعترضتها، مضيفاً: "المواجهة لم تنته، والقوات الإسرائيلية ما زالت تتصدى للتهديدات".