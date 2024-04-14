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جانتس: إيران ستدفع ثمن الهجوم على إسرائيل وسنرد بالطريقة والتوقيت المناسبين

الأحد، 14 أبريل 2024 03:19 م
جانتس: إيران ستدفع ثمن الهجوم على إسرائيل وسنرد بالطريقة والتوقيت المناسبين هجوم إيران
كتب محمد عبد العظيم

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قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن إيران ستدفع ثمن شنها هجوما على إسرائيل وسنرد بالطريقة والتوقيت المناسبين لنا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن مراسلة القناة: "بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث سبل الرد علي الهجوم الإيراني".

نفذت إيران السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

 







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