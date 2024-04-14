توقف الخدمات على شاطئ رأس البر بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، توقف خدمات الإنقاذ علي شاطيء رأس البر، وأشار بيان صادر عن الوحدة المحلية برأس البر إلي أنه تم إيقاف خدمات الإنقاذ على الشاطئ علي أن يتم إعادة تشغيلها صباح الأربعاء الموافق 1مايو القادم وبدء موسم الصيف.

وأهابت الوحدة المحلية برأس البر، بالمواطنين ورواد المدينة بعدم نزول البحر اعتبارا من اليوم الأحد حفاظًا على أرواحهم.

وكانت رأس قد استقبلت الآلاف المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتم تجهيز الشواطيء ورفع درجة الاستعداد بكافة الخدمات من فرق إنقاذ وابراج ونقاط إسعاف وخيم لتجميع الأطفال التائهين والمعدات البحرية لخدمة رواد الشواطيء علي مدار أيام عيد الفطر.