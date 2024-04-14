"تموين الفيوم": ضبط 200 قطعة أغذية منتهية الصلاحية وسجائر بالسوق السوداء

الفيوم- رباب الجالى

ضبطت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، 200 قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية، ومحضر عدم إعلان عن أسعار، و6 محاضر لبيع 313 علبة سجائر بأعلى من سعرها المقرر، ومحضرين شهادة صلاحية، في حملة تموينية على الأسواق.

وأوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، بأن الحملة التموينية، ضبطت أيضا، محضرين شهادة صحية، ومحضر نقص وزن، وثلاث محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وأشار وكيل وزارة التموين بالفيوم، إلى أنه تم أيضا ضبط محضرين عدم نظافة أدوات العجين، و7 محاضر عدم وجود قائمة، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة التموينية على الأسواق، لضبط الأسعار، والتأكد من توافر السلع.