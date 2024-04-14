اليوم السابع
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تعرف على لجان المجمع المقدس والهيكل التنظيمي لها

الأحد، 14 أبريل 2024 02:20 م
تعرف على لجان المجمع المقدس والهيكل التنظيمي لها كنيسة - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر المجمع المقدس في الكنيسة أعلى سلطة بالكنيسة، حيث تعين الرئاسة الكنسية بالتشاور مع آباء كهنة الكنيسة رئيسًا للمجلس من بين الأعضاء المنتخبين والمعينين، وينتخب أعضاء المجلس في الجلسة الأولى من بين أعضائه كلا من نائب الرئيس والسكرتير.

ويختار المجلس في الجلسة الأولى المسئول المالى من بين أعضائه بحسب تأهيله المهنى، كما يتم تعيين أمينا للصندوق من أعضاء المجلس أو من غير أعضاء المجلس على أن يكون المسئول المالى وأمين الصندوق شخصاً واحدا، تحدد ذلك الرئاسة الكنسية.

ويتشكل مجلس الكنيسة من بين أعضائه في أول أجتماع له هيئة المكتب التنفيذى لإدارة شئون الكنيسة، وتتكون من الرئيس ونائبه والسكرتير والمسئول المالى، ويجوز للمكتب التنفيذى للكنيسة القيام ببعض الأعمال العاجلة أو دراسة بعض الموضوعات -كما ذكرنا أيضاً هنا في موقع الأنبا تكلا هيمانوت في أقسام أخرى- على أن يقوم بعرض ما تم الإنتهاء إليه على مجلس الكنيسة في أول اجتماع تالى له.







المجمع المقدس

الكنيسة

مجلس الكنيسه



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