بشائر الخير.. تموين القليوبية ترفع حالة الاستعداد لبدء توريد محصول القمح

القليوبية إبراهيم سالم

عقد المستشار عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، اجتماعا، اليوم الأحد، وبحضور منال إحسان وكيل المديرية، ومجدي عبد الكريم مساعد وكيل الوزارة، ومديري الإدارات بالمديرية وممثلي وزارة الزراعة وممثلي سلامة الغذاء ومديري الإدارات الخارجية ورؤساء اللجان الخاصة بتوريدات القمح بالمديرية، لتنظيم عمل اللجان الخاصة بتوريدات القمح بموسمه الجديد 2024.

وبدأ وكيل وزارة التموين بالقليوبية، الاجتماع بتوجيهه الشكر للحضور، مشيدا بالموسم الماضي، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالتعاون بين أعضاء اللجان في العمل بالموسم الجديد، حيث أطلق عليه "بشائر الخير"، ليكون موسم أسهل وأيسر أمام الجميع.

وأكد وكيل الوزارة، على أن التوريد سيكون أعلى من المستهدف للعام الماضي من التوريدات بالمحافظة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين والتعليمات الخاصة بتوريد القمح، كما اقترح حلول للمشاكل والعقبات التي تم مقابلاتها العام الماضي، وانتهى الاجتماع على الاتفاق بالتعاون مع الجميع لتيسير خطة العمل مع الموردين واللجان حتى يتم عمل موسم ينبع ببشائر الخير.