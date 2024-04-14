انتهاء تنفيذ 85% من مشروعات "حياة كريمة" فى 54 قرية بأشمون المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أن المشروعات التى تتم داخل قرى مركز ومدينة أشمون ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، تسير على قدم وساق داخل 54 قرية حولتها إلى قرى تشبه المدن فى الخدمات .

وأضاف رئيس مجلس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الانتهاء من مشروعات حياة كريمة بلغت 85% بمعظم القطاعات التى تتم داخل المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قرى الريف المصرى.

وأشار النمر، إلى أنه أنه الانتهاء فى العديد من القطاعات بنسبة 100%مثل قطاع التعليم والكهرباء ، وغيرها من القطاعات داخل المبادرة ، لم يتبقى سوى قطاعات بسيطة تم العمل فيها بنسبة تجاوزت 85% ويسير العمل فى على قدم وساق من إجل تسليم كافة المشروعات .