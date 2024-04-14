اليوم السابع
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المواطنون يستمتعون بالأجواء والطبيعة الخلابة على كورنيش مطروح.. فيديو وصور

الأحد، 14 أبريل 2024 12:24 ص
المواطنون يستمتعون بالأجواء والطبيعة الخلابة على كورنيش مطروح.. فيديو وصور جانب من الاحتفال بالعيد
مطروح - حسن مشالي

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أجرى تليفزيون اليوم السابع، مساء السبت، جولة على كورنيش مدينة مرسى مطروح، ورصد أجواء البهجة واحتفالات المواطنين مساء السبت وخروج آلاف المواطنين للتنزه والاستمتاع بالأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة على الكورنيش والشواطئ، والملاهى الخاصة بالكبار والصغار.

وانتشرت مجموعات المواطنين من مختلف الفئات العمرية والأسر، على طول الكورنيش، فى أجواء من البهجة والسعادة، كما قصدت بعض الأسر الملاهى والألعاب الخاصة بالأطفال والكبار، وهناك من فضل التمشية وآخرين جلسوا على سور الكورنيش، كما نزلت أعداد كبيرة على الشواطئ الرملية للتمشية بالقرب من مياه البحر

كما قصدت أعداد كبيرة من الأسر الملاهى والألعاب الخاصة بالأطفال والكبار، وهناك من فضل التمشية، وآخرين جلسوا على سور الكورنيش، كما نظمت بعض مجموعات الشباب احتفالات بالغناء واستخدام الطبول والدفوف والغناء، وتجمع المواطنون من حولهم ومشاركتهم بالتصفيق فى أجواء من الفرح. 

وسادت حالة من الزحام والصخب الممزوج بالبهجة والفرحة، وكأنها أجواء المصيف الصاخبة، فى ظل خروج أعداد كبيرة من أهالى مطروح، وتوافد أعداد من زوار وعشاق مطروح من مختلف المحافظات، لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بالأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة التى تتميز بها المحافظة.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تزايد الإقبال على شواطئ مطروح وقرى ومنتجعات الساحل الشمالى، ليلة وصباح العيد، لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بالشواطئ المميزة بمياهها النقية ورمالها البيضاء والطبيعة الخلابة.

 

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت استعدادها لاستقبال الأعداد الكبيرة من زوار المحافظة، خلال فترة العيد، وتوفير الخدمات اللازمة، ورفع حالة الطوارئ في جميع المرافق الخدمية على مستوى المحافظة.

اجواء العيد على كورنيش مطروح
اجواء العيد على كورنيش مطروح

 

اجواء بهجة العيد على كورنيش مطروح
اجواء بهجة العيد على كورنيش مطروح

 

اقبال المواطنين على كورنيش مطروح رابع ايام العيد
اقبال المواطنين على كورنيش مطروح رابع ايام العيد

 

اقبال مختلف الفئات للاستمتاع على كورنيش مطروح
اقبال مختلف الفئات للاستمتاع على كورنيش مطروح

 

العيد على كورنيش مطروح بهجة وترفيه
العيد على كورنيش مطروح بهجة وترفيه

 

زحام على كورنيش مطروح
زحام على كورنيش مطروح

 







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