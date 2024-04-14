اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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المغرب: إحباط محاولة 118 شخصا الهجرة بطريقة غير مشروعة

الأحد، 14 أبريل 2024 08:11 م
المغرب: إحباط محاولة 118 شخصا الهجرة بطريقة غير مشروعة مهاجرون
أ ش أ

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اعترضت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية، اليوم /الأحد/، قاربين على بعد 22 كيلومترا و19 كيلومترا على التوالي، جنوب غرب مدينة طرفاية، وعلى متنهما 118 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر المسالك البحرية.


وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية - في بيان - بأن هؤلاء الأشخاص ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، وكانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، لافتة إلى أن من بينهم 9 نساء و3 قُصر.


وأشار البيان إلى أن هؤلاء الأشخاص تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لسلطات الأمن المغربي المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن.







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