الكسب غير المشروع ينعش خزانة الدولة بنحو 150 مليون جنيه تصالحات في 2023

كتب إبراهيم قاسم

انعش جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خزانة الدولة بما يقرب من 149 مليون و742 ألف جنيه قيمة التصالح في قضايا الكسب غير المشروع وجرائم العدوان على المال العام في عام 2023.



رسم توضيحى للمبالغ المحولة

وكشف التقرير السنوي الصادر عن وزارة العدل لإنجاز 2023، عن إن إجمالي المبالغ المحولة إلى وزارة المالية نقدا وأصول عينية وإلى الجهات العامة والجهات المجنى عليها في إطار التصالح في قضايا الكسب غير المشروع وجرائم العدوان على المال العام ما يقرب من 149 مليون و742 ألف و413 جنيه.



وكان قد ورد لجهاز الكسب غير المشروع من 386756 إقرار ذمة مالية لموظفين الدولة لعام 2023 وتم فحص 366480 إقرار ومتبقى 20276 إقرار وذلك بنسبة إنجاز تصل لـ95%.

وأكدت الوزارة في تقريرها أنه خلال عام 2023 قامت بالعمل على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات معني بتنفيذها إدارة الكسب غير المشروع، الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى، إدارة شئون الإدارات القانونية.

وتختص إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها ، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.

وتسعى الدولة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة كل عام، القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة حيث أن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء خاصة ممن هم في مواقع المسئولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع، ولا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة.