القبض على تشكيل عصابى وراء مقتل صبى سائق توك توك فى الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من القبض على تشكيل عصابي، قتل صبي يعمل سائق توك توك ويدعى "عبد الناصر مصطفي بعد أن استدرجه أحدهم بحجة توصيلها، لإحدى المناطق المحددة لارتكاب الجريمة، وعندما وصل إلى منطقة الحادث، وقامو بضربوه بآلات حادة على منطقة الرأس والظهر والبطن.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد العثور على جثة شاب مقتول وملقى بأرض زراعية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف لمكان الواقعة، وتم انتشال الجثة ووضعها بمشرحة مستشفى إطسا المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية، أن الشاب يعمل سائق توك توك، أنه تم استدراجه من قبل مجهولين من منطقة فوز إلى الشبلى ليلًا، ثم أنزل اللصوص الشاب من التوك توك وضربوه بآلات حادة على منطقة الرأس والظهر والبطن، وسرقوا التوكتوك وألقوا جثمان الشاب في أحد الحقول الزراعية.