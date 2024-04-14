القاهرة الإخبارية تبث لقطات لاشتعال نيران لسقوط صواريخ بالنقب الغربى.. فيديو

كتب سمير حسنى

أظهرت لقطات بثتها القاهرة الإخبارية، اشتعال النيران بعد سقوط صواريخ بالنقب الغربى.

https://x.com/drhossamsamy65/status/1779286842451407120

وقال الحرس الثوري الإيراني انه تمكن من الهجوم على أهداف عسكرية مهمة للجيش الصهيوني في الأراضى المحتلة ونجحنا في ضربها وتدميرها".

يذكر أن الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ التى تم إطلاقها من العراق وصلت سماء إسرائيل، بينما تمكن الدفاع الجوى الإسرائيلى من إسقاط العشرات منها.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إيران أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار من إيران باتجاه إسرائيل ، حيث تعيش إسرائيل فى حالة من الرعب، بعد أن هاجمت إسرائيل القنصلية الإيرانية فى سوريا، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا ، بمن فيهم قادة الحرس الثورى الإيرانى.