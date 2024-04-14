العرابي: اتساع الصراع بالشرق الأوسط نتيجة تمادي إسرائيل في انتهاكاتها بالمنطقة

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أكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، السفير محمد العرابي، أن اتساع رقعة الصراع بمنطقة الشرق الأوسط يأتي نتيجة لتمادي إسرائيل في انتهاكاتها بالمنطقة في ظل وجود غطاء قوي من بعض الدول الغربية ودعم لامحدود لحكومة تل أبيب.

وقال العرابي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إن وقف آلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وكافة الأعمال العسكرية الاستفزازية بالشرق الأوسط بات أمرا ضرورياً لإنقاذ المنطقة والأمن والسلم الدوليين من الانهيار.

ونبه وزير الخارجية الأسبق بأن ما يجري الآن في سماء منطقة الشرق الأوسط من هجوم عبر المسيرات، هو ما سبق وحذرت منه مراراً وتكراراً القيادة السياسية المصرية التي أنذرت من تداعيات الحرب الإسرائيلية على اتساع رقعة النزاع ودخول أطراف أخرى إلى حلبة الصراع.

وناشد العرابي الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل بحزم لمنع إسرائيل من الاستمرار في سياستها المتهورة وغير المدروسة التي تجر أطرافاً أخرى إلى الدخول في الصراع وتدفع بمنطقة الشرق الأوسط إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.

ورأى رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية أن عدم الالتفاف إلى مناشدات ونداءات ضبط النفس لن يهدد فقط بلدان الشرق الأوسط بل مصالح مختلف دول العالم لما تمثله تلك المنطقة من أهمية استراتيجية واقتصادية عالمية.