اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أبريل 2024 10:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء الضربة العسكرية الإيرانية على إسرائيل

الأحد، 14 أبريل 2024 09:40 ص
الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء الضربة العسكرية الإيرانية على إسرائيل الضربة العسكرية الإيرانية على إسرائيل
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت الصين عن قلقها البالغ إزاء ضربة إيران العسكرية على إسرائيل، ودعت الأطراف المعنية إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد.


وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الأحد إن الوضع المستمر هو أحدث تصعيد في الأعمال العدائية للصراع المستمر في غزة، بحسب صحيفة تشاينا ديلي الصينية.


وقال متحدث باسم الوزارة في البيان إنه لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من التأخير في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 ويجب أن ينتهي الصراع الآن.


ودعا المتحدث المجتمع الدولي، وخاصة الدول ذات النفوذ، إلى القيام بدور بناء في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ونفذت إيران السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأطلقت إيران أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، الذى قال، "تم إطلاق أكثر من 200 تهديد جوى على إسرائيل، حيث تم اعتراض عشرات صواريخ الكروز والمسيرات خارج الأراضى الإسرائيلية، كما تم اعتراض الأغلبية الساحقة من الصواريخ الباليستية الإيرانية التى دخلت الأجواء الإسرائيلية".

على الفور استجاب مجلس الأمن لدعوات إسرائيل لعقد جلسة تحقيق فى الهجمات الإيرانية، وأعلن المتحدث باسم بعثة مالطا، التي تترأس مجلس الأمن الدولى، قرار عقد جلسة طارئة اليوم الأحد لبحث الهجمات وتداعيتها.







حرب إيران واسرائيل

إيران وإسرائيل الآن

إيران تضرب إسرائيل اليوم

صواريخ إيران النووية

صواريخ إيران على إسرائيل

إيران وإسرائيل على الخريطة

أقوى صاروخ إيراني

إيران الآن مباشر

كم عدد صواريخ إيران

سبب ضرب ايران لاسرائيل

إيران

إسرائيل

إيران وإسرائيل

هجوم إيران

صواريخ إيران

ضرب ايران لاسرائيل

ايران تهاجم اسرائيل

ايران وإسرائيل عاجل

ايران وإسرائيل حرب

ايران وإسرائيل حاليا

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

هجوم إيران على إسرائيل

الهجوم الايرانى

الوعد الحق

اليوم السابع بلس

حرب ايران وإسرائيل لايف

ايران وإسرائيل تويتر

حرب ايران وإسرائيل تويتر

طائرات مسيرة إيرانية

مسيرات إيرانية على اسرائيل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة