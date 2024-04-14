الدفاع الروسية: مقتل نحو 1230 عسكريًا أوكرانيًا في عمليات خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 1230 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم الأحد:" لقد قصفنا تجمعات القوات الأوكرانية في مقاطعتي خاركوف وسومي على محور بيلجورود، وبلغت خسائر الجانب الأوكراني نحو 60 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 4 آليات ومدفع".

وأضاف:" حسنا تموضع القوات الروسية على محور كوبيانسك واستهدفنا القوات الأوكرانية وقضينا على نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا ودمرنا مركبة قتال مشاة و4 ناقلات جند مدرعة وغيرها من المعدات العسكرية"، منوها بأنه على محور دونيتسك تحسن تموضع القوات الروسية وبلغت خسائر الجانب الأوكراني نحو 470 عسكريًا أوكرانيًا و20 آلية وقطع مدفعية.

وتابع كوناشينكوف:" حسنت القوات الروسية أيضا تموضوعها على محور أفدييفكا، وتصدينا لــ 7 هجمات للعدو وقضينا على نحو 460 عسكريًا أوكرانيًا ودمرنا 6 دبابات ومدرعتين و3 سيارات ومدفع"، مشيرا إلى أنه على محور خيرسون قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية وقتلت نحو 55 عسكريًا أوكرانيًا ودمرت آليتين وقطع مدفعية ومحطتي حرب إلكترونية.

وأضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية و3 قنابل جوية موجهة طراز "هامر" وقنبلة طراز "جدام" وقذيفة لراجمات "هيمارس".