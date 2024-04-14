الخارجية البلغارية: الهجوم الإيرانى تصعيد غير مسبوق يهدد الأمن الإقليمى

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أعربت وزارة الخارجية البلغارية عن قلقها العميق من الهجوم الإيراني غير المقبول ضد إسرائيل، معتبرة أن هذا التصعيد غير المسبوق يخلق تهديدا للأمن الإقليمي .. مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم التصعيد.



وقالت الوزارة - في بيان لها على موقع توتير ( اكس) اليوم - أن الحكومة البلغارية تراقب عن كثب تطورات الوضع ومستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية وضمان أمن المواطنين البلغاريين في المنطقة، مؤكدة أن سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط يمكن أن يتحقق فقط من خلال مبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والمواثيق الدولية

ونفذت إيران السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأطلقت إيران أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، الذى قال، "تم إطلاق أكثر من 200 تهديد جوى على إسرائيل، حيث تم اعتراض عشرات صواريخ الكروز والمسيرات خارج الأراضى الإسرائيلية، كما تم اعتراض الأغلبية الساحقة من الصواريخ الباليستية الإيرانية التى دخلت الأجواء الإسرائيلية".

على الفور استجاب مجلس الأمن لدعوات إسرائيل لعقد جلسة تحقيق فى الهجمات الإيرانية، وأعلن المتحدث باسم بعثة مالطا، التي تترأس مجلس الأمن الدولى، قرار عقد جلسة طارئة اليوم الأحد لبحث الهجمات وتداعيتها.