اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أبريل 2024 02:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الحرس الثورى الإيرانى: هاجمنا أهدافا عسكرية لجيش الاحتلال ونجحنا فى تدميرها

الأحد، 14 أبريل 2024 01:54 ص
الحرس الثورى الإيرانى: هاجمنا أهدافا عسكرية لجيش الاحتلال ونجحنا فى تدميرها الحرس الثورى الإيرانى والاحتلال الإسرائيلى
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الحرس الثوري الإيراني انه تمكن من الهجوم على أهداف عسكرية مهمة للجيش الصهيوني في الأراضى المحتلة ونجحنا في ضربها وتدميرها". 

يذكر أن الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ التى تم إطلاقها من العراق وصلت سماء إسرائيل، بينما تمكن الدفاع الجوى الإسرائيلى من إسقاط العشرات منها.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إيران أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار من إيران باتجاه إسرائيل ، حيث تعيش إسرائيل فى حالة من الرعب، بعد أن هاجمت إسرائيل القنصلية الإيرانية فى سوريا، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا ، بمن فيهم قادة الحرس الثورى الإيرانى.

 







إيران

إيران واسرائيل

هجوم إيران

حرب إيران واسرائيل

صواريخ إيران

ضرب ايران لاسرائيل

ايران تهاجم اسرائيل

هجوم إيران على إسرائيل

الهجوم الايرانى

الوعد الحق




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة