الحبس والغرامة وتجفيف الأرض عقوبة زراعة الأرز خارج الدورة الزراعية.. تفاصيل

الغربية مصطفى عادل

كشف الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، العقوبات التي حددها القانون تجاه المخالفين للدورة الزراعية لمحصول الأرز لموسم 2024.

وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المزارع المخالف للدورة الزراعية ممن يقوم بزراعة أرضه بالأرز خارج الدورة، وسيتم توجيه حملة مكبرة من جانب الزاراعة والري والمسطحات المائية والوحدة المحلية بتجفيف الأرض ورشها بالمبيدات التي ستقضى على نبات الأرز، وسيتم البدء فى ذلك بداية من شهر ابريل بمتابعة المساحات المحددة والتعامل مع المساحات المخالفة.

وأوضح أن هناك مخالفات قانونية ضد المزارع المخالف من غرامات مالية وعقوبات تصل للحبس بعد تحرير محاضر لهم من جانب وزارة الري وإحالتهم للمحاكمة، مطالبا المزارع بالالتزام بالوعى الكامل وأن يلتزم بالدورة الزراعية، حتى لا يقع تحت طائلة القانون.