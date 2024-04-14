التليفزيون الإيراني: إطلاق صواريخ كروز وستصل إسرائيل خلال 12 دقيقة

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن التلفزيون الإيراني أعلن أنه تم إطلاق صواريخ كروز وسوف تصل إلى إسرائيل خلال 12 دقيقة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إيران أطلقت أيضا صواريخ كروز باتجاه إسرائيل وستصل قبل المسيرات، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات، مضيفا أننا مستعدون دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة ونتعاون مع الولايات المتحدة في ذلك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا نحاول أن نمنع وصول الطائرات الإيرانية المسيرة إلى إسرائيل، مضيفا أن إيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل والدفاعات جاهزة للتعامل.

وتابع متحدث الاحتلال، أن المسيرات الإيرانية ستحتاج ساعات للوصول لإسرائيل وصفارات الإنذار ستدوي في أي منطقة تهددها المسيرات.

وأعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء السبت، عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.