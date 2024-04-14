التعاون الدولى بوزارة العدل يتلقى 1366 مساعدة قضائية و98 ملفا بطلب تسليم مجرمين

كتب إبراهيم قاسم

كشف التقرير السنوى الصادر عن وزارة العدل لرصد مؤشرات الانجاز فى عام 2023، عن تلقى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل ما يقرب من 1366 مساعدة قضائية في مجال المساعدات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.

وتحرص وزارة العدل من خلال إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل على تعزيز دعم التعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي في المجالات التي تحقق فوائد مشتركة عبر إعداد برنامج التعاون القضائي الدولي ودراسة مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي والثقافي مع الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية وتلقي طلبات التعاون القضائي الواردة من الدول والهيئات الأجنبية، وكذا الصادرة من السلطات المصرية، فضلا عن عقد المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية.

وخلال عام 2023 تم إنجاز الآتي:

في مجال المساعدات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين ورد عدد 1366 مساعدات قضائية متنوعة، وعدد 129 طلب من طلبات الإنابات القضائية وعدد 98 ملف بشأن طلبات الاسترداد وتسليم المجرمين، وعدد 113 مطالبات قضائية كما تم تنفيذ عدد 6 طلب من طلبات تنفيذ الأحكام.