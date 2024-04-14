اليوم السابع
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التعاون الدولى بوزارة العدل يتلقى 1366 مساعدة قضائية و98 ملفا بطلب تسليم مجرمين

الأحد، 14 أبريل 2024 01:08 م
التعاون الدولى بوزارة العدل يتلقى 1366 مساعدة قضائية و98 ملفا بطلب تسليم مجرمين المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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كشف التقرير السنوى الصادر عن وزارة العدل لرصد مؤشرات الانجاز فى عام 2023، عن تلقى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل ما يقرب من 1366 مساعدة قضائية في مجال المساعدات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.

وتحرص وزارة العدل من خلال إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل على تعزيز دعم التعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي في المجالات التي تحقق فوائد مشتركة عبر إعداد برنامج التعاون القضائي الدولي ودراسة مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي والثقافي مع الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية وتلقي طلبات التعاون القضائي الواردة من الدول والهيئات الأجنبية، وكذا الصادرة من السلطات المصرية، فضلا عن عقد المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية.

وخلال عام 2023 تم إنجاز الآتي:

في مجال المساعدات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين ورد عدد 1366 مساعدات قضائية متنوعة، وعدد 129 طلب من طلبات الإنابات القضائية وعدد 98 ملف بشأن طلبات الاسترداد وتسليم المجرمين، وعدد 113 مطالبات قضائية كما تم تنفيذ عدد 6 طلب من طلبات تنفيذ الأحكام.

تنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين
تنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين

 







المساعدات القضائية

تنفيذ الاحكام

تسليم المجرمين

التقرير السنوى

وزارة العدل

مؤشرات الانجاز

إدارة التعاون الدولي

المستشار عمر مروان وزير العدل




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