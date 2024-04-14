اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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التشيك تحث مواطنيها في إسرائيل على توخي أقصى درجات الحذر

الأحد، 14 أبريل 2024 03:02 م
التشيك تحث مواطنيها في إسرائيل على توخي أقصى درجات الحذر التشيك
أ ش أ

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حثت وزارة الخارجية التشيكية مواطنيها في إسرائيل على توخي أقصى درجات الحذر في أعقاب الهجوم الذي نفذته إيران على البلاد.


وقال متحدث باسم الوزارة دانييل دريك - حسبما نقل راديو "براغ الدولي" اليوم الأحد إن الوزارة تدرس التشديد على نصائح السفر إلى إسرائيل، كما تم إرسال رسائل لـ 84 مواطنا تشيكيًا مسجلا على نظام السفر لتوخي الحذر.


وكانت الوزارة قد أصدرت أول أمس الجمعة تحذيرًا من السفر إلى إيران، وحثت المواطنين التشيكيين المقيمين في البلاد على مغادرتها، نظرًا للمخاطر الأمنية على مواطني الاتحاد الأوروبي في سياق الوضع السياسي الداخلي والدولي الحالي.







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