التحقيق فى مقتل شخص خلال مشاجرة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مقتل شخص في مشاجرة بسبب خلافات سابقة، وحجز المتهم علي ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة .

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود مصابين.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول عامل " له معلومات جنائية"، به عدة جروح قطعية متفرقة بالجسم، وطرف ثانى عاطلين، "لهما معلومات جنائية"، مصاب أحدهما بجرح طعنى بالجسم وتوفى عقب وصوله للمستشفى وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب حدوث مشادة كلامية على خلفية خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بإستخدام أسلحة بيضاء، مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.