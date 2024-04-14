اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد وحل الخلافات بالحوار

الأحد، 14 أبريل 2024 11:20 ص
الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد وحل الخلافات بالحوار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات
أ ش أ

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دعت دولة الإمارات إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في المنطقة، وحل الخلافات بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية، وضرورة التمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية عن القلق البالغ تجاه التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، مؤكدة دعوتها إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطيرة وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.

كما طالبت الخارجية الإماراتية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار العالمي.







الامارات

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

الخارجية الإماراتية




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