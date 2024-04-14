اعرف أرقام وطريقة الشكاوى فى حالة مخالفة أسعار الشواطئ بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تواصل شواطئ الإسكندرية، إستقبال الزائرين، وشدد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على ضرورة إلتزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد علي دفع إكرامية إلا وسيتم توقيع غرامة طبقا لكراسة الشروط واذا تكررت المخالفة سيتم فسخ التعاقد ، مع ضرورة المتابعة والحفاظ علي نظافة دورات مياه الشواطئ و التأكد من صلاحيتها للإستخدام ،و المتابعة المستمرة وتجميع و رفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم والتأكيد علي انتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ.

وكذلك ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج، وكذلك التشديد علي المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات الي مياه البحر دون ارتداء الرواد اللايف جاكت.



والتوعية المستمرة للرواد بعدم الخضوع للابتزاز والاستغلال والتمسك بحقهم والابلاغ الفورى عن اى مخالفة يتعرضون لها من خلال الأرقام المسجلة علي بوابات الشواطئ ، وتوعية الرواد بمحانية دورات المياة .

وأكدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الارقام التالية :-

أرقام شكاوى القطاع الشرقى...

01270746490

01289252668

01119555946

01501297888

أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي...

01220030103

01010453583

01225267276

01203986324

01225709553

ارقام شكاوى شاطئ النخيل...

01220030103

01203986324

01277631661

01226325968

او عن طريق الموقع الرسمى للإدارة

www.catr.gov.eg



