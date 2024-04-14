اعرف أرقام وطريقة الشكاوى فى حالة مخالفة أسعار الشواطئ بالإسكندرية

تواصل شواطئ الإسكندرية، إستقبال الزائرين، وشدد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على ضرورة إلتزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد علي دفع إكرامية إلا وسيتم توقيع غرامة طبقا لكراسة الشروط واذا تكررت المخالفة سيتم فسخ التعاقد ، مع ضرورة المتابعة والحفاظ علي نظافة دورات مياه الشواطئ و التأكد من صلاحيتها للإستخدام ،و المتابعة المستمرة وتجميع و رفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم والتأكيد علي انتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ.
وكذلك ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج، وكذلك التشديد علي المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات الي مياه البحر دون ارتداء الرواد اللايف جاكت.
والتوعية المستمرة للرواد بعدم الخضوع للابتزاز والاستغلال والتمسك بحقهم والابلاغ الفورى عن اى مخالفة يتعرضون لها من خلال الأرقام المسجلة علي بوابات الشواطئ ، وتوعية الرواد بمحانية دورات المياة .
وأكدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الارقام التالية :-
أرقام شكاوى القطاع الشرقى...
01270746490
01289252668
01119555946
01501297888
أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي...
01220030103
01010453583
01225267276
01203986324
01225709553
ارقام شكاوى شاطئ النخيل...
01220030103
01203986324
01277631661
01226325968
او عن طريق الموقع الرسمى للإدارة
www.catr.gov.eg
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