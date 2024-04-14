اليوم السابع
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إيطاليا وألمانيا: مجموعة السبع تعقد مؤتمرا عبر الفيديو لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل

الأحد، 14 أبريل 2024 11:37 ص
إيطاليا وألمانيا: مجموعة السبع تعقد مؤتمرا عبر الفيديو لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل هجوم ايران
كتبت: هناء أبو العز

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قالت الحكومة الإيطالية، التي ترأس حاليا مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7)، إن رؤساء دول وحكومات المجموعة سيجتمعون عبر فيديو-كونفرانس اليوم  الأحد، لمناقشة الهجوم الإيراني على إسرائيل".

وأوضحت الحكومة الإيطالية، في بيان مقتضب - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي"  إن الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع ستعقد مؤتمرا عبر تقنية الفيديو على مستوى القادة بعد ظهر اليوم، ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

من جانبه قال المتحدث الرسمي للحكومة الألمانية هيبستريت، إن المستشار الألمانى أولاف شولتز، رغم تواجده فى الصين رفقة وفد تجارى، إلا أنه يناقش  الآن المزيد من ردود الفعل عن كثب مع شركائنا وحلفائنا في مجموعة السبع ، ومن المتوقع  أن تعقد مجموعة السبع مؤتمرا عبر الفيديو اليوم الأحد لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.

يذكر أن مجموعة الدول السبع تضم كلا من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا.

 







مجموعة السبع

المستشار الألمانى

اجتماع الدول السبع

الهجوم على اسرائيل

ايران واسرائيل




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